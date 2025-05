L’autolesionismo non suicidario consiste nel farsi male di proposito, senza tentare di uccidersi. Ad esempio, se ci taglia la pelle per farsi del male ma non per uccidersi, questo viene definito autolesionismo non suicidario: non è un tentativo di suicidio. Gli esempi più comuni di autolesionismo non suicidario sono:

Tagliarsi o trafiggersi la pelle con un oggetto affilato (ad es. un coltello, un rasoio, un ago)

Bruciarsi la pelle (di solito con una sigaretta)

L’autolesionismo non suicidario:

Di solito ha inizio nella prima adolescenza e termina nella prima età adulta

Colpisce indistintamente ragazzi e ragazze

È più frequente nei soggetti con disturbo borderline di personalità, disturbi dell’alimentazione o problemi di dipendenza.

Viene spesso eseguito su parti del corpo visibili, come gli avambracci

L’autolesionismo non suicidario deve essere preso sul serio. I soggetti che si fanno del male di proposito tendono a ripetere il comportamento e possono essere a maggior rischio di tentare o commettere il suicidio.

Negli Stati Uniti, chiamare o inviare un SMS al numero 988 per essere collegati a un consulente specializzato del pronto intervento suicidi “988 Suicide & Crisis Lifeline” (o chattare online su 988lifeline.org) se:

si necessita (o si conosce qualcuno che necessita) di supporto per una crisi suicidaria, mentale o da uso di sostanze

Il 988 è un numero verde, riservato e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Volendo, è possibile rimanere anonimi. Se necessario, un consulente esperto offre supporto e condivide risorse.

Il “988 Suicide & Crisis Lifeline” offre servizi di chiamata con un centro di crisi in inglese e spagnolo e utilizza servizi di traduzione per oltre 250 altre lingue. I messaggi SMS e la chat attualmente sono disponibili solo in inglese.