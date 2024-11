Lavaggio polmonare

I pazienti con sintomatologia scarsa o assente non richiedono trattamento.

In caso di sintomi invalidanti, è possibile eseguire un lavaggio per eliminare il liquido proteico e lipidico contenuto negli alveoli con soluzione fisiologica, durante una broncoscopia o mediante un catetere speciale inserito in un polmone attraverso la bocca e la trachea. Questa procedura viene definita lavaggio polmonare. Talvolta è possibile lavare solo un piccolo segmento polmonare, ma se i sintomi sono gravi e i livelli ematici di ossigeno sono molto bassi, il paziente è sottoposto ad anestesia generale per eseguire il lavaggio dell’intero polmone. Circa 3-5 giorni più tardi, viene lavato l’altro polmone, sempre con il paziente sotto anestesia generale. Per alcuni pazienti è sufficiente un solo lavaggio, altri richiedono lavaggi ogni 6-12 mesi per molti anni.

Il fattore stimolante le colonie di granulocitarie-macrofagiche ricombinante, una sostanza che promuove la produzione di globuli bianchi nell’organismo, può essere somministrato per inalazione o per iniezione sottocutanea.

I corticosteroidi, come il prednisone, spesso non sono efficaci e, di fatto, possono aumentare il rischio d’infezione. Le infezioni batteriche vengono trattate con antibiotici, di solito per via orale.

Alcuni soggetti con proteinosi alveolare polmonare sono cronicamente dispnoici, ma la malattia conduce raramente alla morte a condizione che si effettuino regolari lavaggi alveolari.