Polmoniti da ipersensibilità

Tomografia computerizzata del torace

La diagnosi di polmonite da ipersensibilità si basa parzialmente sulla sintomatologia, sulle manifestazioni cliniche, sull’identificazione (se possibile) della polvere o di altra sostanza che causa il disturbo, come stabilito da quanto riferito dal paziente, sull’analisi del posto di lavoro da parte di specialisti dell’igiene industriale, o su una combinazione di questi.

I medici possono sospettare tale diagnosi in base ai riscontri della radiografia toracica. Tuttavia, generalmente è necessaria la tomografia computerizzata (TC) del torace per la conferma della diagnosi. I risultati dei test di funzionalità polmonare, che misurano la capacità dei polmoni di trattenere e di introdurre ed espellere aria per lo scambio dell’ossigeno e dell’anidride carbonica, trovano impiego per valutare la funzione polmonare e contribuire a confermare la diagnosi di polmonite da ipersensibilità.

Nei casi incerti, soprattutto nel sospetto di un’infezione, può venire prelevato un frammento di tessuto polmonare per l’esame al microscopio (biopsia polmonare). Per ottenere un campione tissutale, potrebbe essere necessario l’inserimento di una sonda a fibre ottiche attraverso la parete toracica (toracoscopia), anche per esaminare la superficie polmonare e la cavità pleurica, oppure un intervento chirurgico con apertura della parete toracica (toracotomia). Talvolta, piuttosto che (o oltre ad) asportare il tessuto con uno strumento appuntito, l’operatore può eseguire un lavaggio polmonare con liquido (lavaggio broncoalveolare) per estrarre le cellule da esaminare.

Occasionalmente, sono necessari esami del sangue per verificare la presenza di eventuali indizi suggestivi della sostanza che determina l’ipersensibilità o per eliminare la presenza di altre possibili cause.