Antibiotici

Il trattamento della cellulite presettale consiste nella somministrazione di antibiotici per via orale (per esempio amoxicillina con acido clavulanico). Se il soggetto ha un’infezione grave o non è in grado di assumere pillole, si raccomanda il ricovero con somministrazione di antibiotici per via endovenosa. Il soggetto deve essere monitorato attentamente da un medico e nei casi gravi è opportuno un consulto con un oftalmologo (un medico specializzato nei disturbi oculari).

Nella fascite necrotizzante, il trattamento con antibiotici per via endovenosa e l’asportazione chirurgica del tessuto colpito sono spesso efficaci.