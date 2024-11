Reazioni anafilattiche

Adrenalina somministrata immediatamente

Talvolta assistenza respiratoria

Talvolta liquidi somministrati per via endovenosa

Antistaminici e altri farmaci

Nelle emergenze il medico somministra immediatamente adrenalina mediante iniezione sottocutanea, intramuscolare o, talvolta, endovenosa. Può aiutare ad alleviare tutti i sintomi. Potrebbe rendersi necessaria una seconda iniezione di adrenalina.

In caso di grave compromissione respiratoria, si può inserire un tubo respiratorio nella trachea attraverso la bocca o il naso del soggetto (intubazione) oppure attraverso una piccola incisione cutanea sopra la trachea, e somministrare ossigeno (se necessario) tramite questo tubo.

La pressione arteriosa ritorna spesso a valori normali dopo la somministrazione di adrenalina. In caso contrario, vengono somministrati liquidi per via endovenosa per aumentare il volume nei vasi sanguigni. A volte vengono somministrati anche farmaci che aiutano ad aumentare la pressione arteriosa.

Gli antistaminici (come la difenidramina) e i bloccanti del recettore H2 dell’istamina (come la cimetidina) vengono somministrati per via endovenosa fino alla scomparsa dei sintomi.

Se necessario, vengono somministrati beta-agonisti per inalazione (come l’albuterolo) per dilatare le vie aeree, ridurre il sibilo e aiutare la respirazione.

Talvolta, viene utilizzato un corticosteroide per prevenire la ricomparsa dei sintomi a distanza di ore, sebbene non sia chiaro se tale trattamento sia necessario.