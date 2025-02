Allergia fisica

Non sono note le cause di una reazione allergica fisica. Una teoria suggerisce che uno stimolo fisico possa alterare una proteina cutanea. Il sistema immunitario identifica quindi erroneamente questa proteina come sostanza estranea e l’attacca. La sensibilità alla luce solare (fotosensibilità) ne è un esempio. Talvolta la luce ultravioletta della luce solare modifica le proteine cutanee, che vengono quindi identificate come estranee al corpo e attaccate. La fotosensibilità è talvolta scatenata dall’uso di farmaci (come gli antibiotici), alcuni cosmetici (come creme, lozioni e oli per la pelle) oppure da altre sostanze.