Il frotteurismo è un’intensa eccitazione sessuale ottenuta toccando o sfregandosi contro un soggetto non consenziente. Il disturbo frotteuristico viene diagnosticato quando un soggetto ha messo in pratica queste pulsioni sessuali oppure tali pulsioni gli causano notevole sofferenza o una compromettono il suo funzionamento.

Si ritiene che le cause del disturbo frotteuristico includano una combinazione di fattori psicologici, sociali e biologici.

Il medico diagnostica il disturbo frotteuristico in un soggetto che presenta eccitazione sessuale ricorrente e intensa a causa del contatto o dello sfregamento contro un soggetto non consenziente o che ha messo in atto tali pulsioni.

Il trattamento combina la psicoterapia, individuale o di gruppo, con antidepressivi chiamati inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) e altri farmaci.

Il disturbo frotteuristico è una forma di parafilia.

Il termine “frottage” deriva dal francese “frotter”, che significa “sfregarsi o premere su qualcuno”. Il termine viene ora utilizzato per descrivere l’intensa eccitazione sessuale che deriva dal contatto (non genitale) o dallo sfregamento dell’area genitale contro una persona non consenziente. Di solito il contatto avviene con una persona sconosciuta in zone affollate come metropolitana, autobus, ascensori, eventi sportivi o altri eventi pubblici affollati.

Molti frotteur sembrano essere eccitati dal rischio di venire scoperti in un luogo pubblico. La maggior parte dei casi di frotteurismo riguarda uomini che toccano donne, sebbene siano noti casi di donne che toccano uomini o uomini che toccano uomini. Sono anche documentati casi di adulti di entrambi i sessi che toccano bambini. Quando questo comportamento è commesso da adulti viene considerato un reato, perché è una forma di rapporto sessuale non consensuale.

Molte donne in tutto il mondo riferiscono di essere state vittime di frotteurismo. Quanto sia comune questo disturbo non è noto.

Nessuno sa esattamente come si sviluppa il frotteurismo, ma si ritiene che le cause includano una combinazione di fattori psicologici, sociali e biologici.

Diagnosi Valutazione di un medico basata su criteri diagnostici psichiatrici standard Il medico diagnostica il disturbo frotteuristico in base ai seguenti criteri: Il soggetto prova un’eccitazione sessuale intensa e ricorrente toccando o sfregandosi contro un soggetto non consenziente (nella fantasia, nelle pulsioni o nei comportamenti).

Il soggetto ha messo in atto queste pulsioni sessuali con una persona non consenziente oppure tali pulsioni o fantasie sessuali causano sofferenza o una compromissione in ambito sociale, lavorativo o altre importanti aree di funzionamento.

Il disturbo è presente da almeno 6 mesi. Il medico deve anche specificare se il soggetto vive in un ambiente controllato (ad esempio un istituto) o è in remissione completa (sono trascorsi almeno 5 anni senza sofferenza/compromissione in un ambiente non controllato).