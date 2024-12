Disturbo da sadismo sessuale Di East Tennessee State University George R. Brown , MD , Revisionato/Rivisto lug 2023 CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Il sadismo sessuale implica atti in cui l’eccitazione sessuale deriva dall’infliggere sofferenze fisiche o psicologiche a un’altra persona. Il disturbo da sadismo sessuale è una forma di sadismo sessuale che causa notevole malessere, interferisce in maniera sostanziale con le funzioni quotidiane, provoca sofferenza a un’altra persona o coinvolge qualcuno non consenziente.