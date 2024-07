CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Il masochismo sessuale implica atti in cui l’eccitazione sessuale deriva dall’essere umiliato, percosso, legato o altrimenti oggetto di abusi. Il disturbo da masochismo sessuale è una forma di masochismo che causa notevole sofferenza o che interferisce in maniera sostanziale con le funzioni quotidiane.

Il masochismo sessuale è una forma di parafilia. La maggior parte dei soggetti con tendenze masochiste non è affetta da disturbo da masochismo sessuale.

Una certa componente di sadismo e masochismo è spesso presente anche nelle relazioni sessuali sane, in cui partner mutualmente compatibili si ricercano reciprocamente. Ad esempio, il ricorso a fazzoletti di seta per legare il partner e leggere sculacciate durante l’attività sessuale sono pratiche abituali tra partner consenzienti e non vengono considerate forme di sadomasochismo.

La maggior parte delle persone che praticano attività masochistiche è aperta sul proprio coinvolgimento nelle attività BDSM (bondage-dominazione-sadismo-masochismo). La maggior parte dei masochisti interagisce con un partner consenziente, che può essere un sadico sessuale (soggetto la cui eccitazione sessuale deriva dall’infliggere sofferenze fisiche o psicologiche a un’altra persona). In questi rapporti, l’umiliazione e le percosse vengono solo rappresentate e i partecipanti sanno che si tratta di un gioco e prestano particolare attenzione a evitare una vera umiliazione o lesione, spesso usando una “parola sicura” precedentemente concordata. Tuttavia, col passare del tempo alcuni masochisti aumentano l’intensità della loro attività e possono smettere di usare la parola sicura come modo per proteggersi, il che può potenzialmente portare a lesioni gravi o alla morte.

Al contrario, il disturbo da masochismo sessuale comporta quanto segue:

Il soggetto soffre o non riesce a svolgere le funzioni quotidiane a causa del proprio comportamento.

Gli atti portano a gravi danni corporei o psicologici e persino alla morte, come può accadere nella asfissiofilia.

Il soggetto convive con il disturbo da almeno 6 mesi.

Il trattamento del masochismo non è necessario se il soggetto non è significativamente angosciato o compromesso dal proprio comportamento. Tuttavia, in alcuni casi può essere utile l’uso di una combinazione di terapia cognitivo-comportamentale e farmaci antiandrogeni (che agiscono bloccando gli effetti del testosterone).