Disturbo voyeuristico (voyeurismo) Di East Tennessee State University George R. Brown , MD , Revisionato/Rivisto lug 2023

Il voyeurismo comporta il raggiungimento dell’orgasmo guardando un’altra persona ignara, nuda, in procinto di spogliarsi o impegnata in un rapporto sessuale. Per disturbo voyeuristico si intende il comportamento mosso da pulsioni o fantasie voyeuristiche o la sofferenza o l’incapacità di svolgere le proprie attività a causa di tali pulsioni e fantasie.