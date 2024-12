I soggetti con disturbo schizotipico di personalità non hanno amici stretti o confidenti, fatta eccezione per i parenti di primo grado. Sono molto a disagio nel relazionarsi con le persone. Il soggetto interagisce con gli altri, se deve, ma preferisce non farlo perché si sente diverso e non integrato. Tuttavia, possono dire che la loro mancanza di relazioni li rende infelici. Sono molto in ansia nelle situazioni sociali, in particolare in quelle non familiari. Trascorrere più tempo in una situazione non allevia la loro ansia.

I soggetti con questo disturbo possono ignorare le convenzioni sociali ordinarie (ad esempio, non stabilire un contatto visivo) e, poiché non comprendono i segnali di interazione sociale, possono interagire con gli altri in modo inappropriato o rigidamente.