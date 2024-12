Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità

Dal momento che sono così dediti al lavoro, trascurano le attività di svago e i rapporti interpersonali. Possono pensare di non avere tempo per rilassarsi o uscire con gli amici. Possono rimandare una vacanza così a lungo da farla sfumare, oppure possono pensare di portarsi dietro il lavoro per non perdere tempo. Il tempo trascorso con gli amici, quando c’è, tende a essere un’attività formalmente organizzata (come uno sport). Hobby e attività ricreative sono considerati attività importanti che richiedono organizzazione e duro lavoro da gestire. Il loro obiettivo è la perfezione.

Questi soggetti pianificano tutto nei dettagli e non vogliono prendere in considerazione alcun cambiamento. La loro persistente rigidità può essere frustrante per i colleghi e gli amici.

Anche le manifestazioni d’affetto sono severamente controllate. Le persone con questo disturbo possono relazionarsi agli altri in modo formale, rigido o serioso. Spesso, parlano solo dopo aver pensato alla cosa perfetta da dire. Possono concentrarsi su logica e intelletto ed essere intolleranti verso i comportamenti emotivi o espressivi.