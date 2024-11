Disturbo narcisistico di personalità

I soggetti con questo disturbo sono dominati da fantasie di grandi risultati: di essere ammirati per l’eccezionale intelligenza o bellezza, di avere prestigio e influenza, o di vivere un grande amore. Pensano di doversi legare solo a persone altrettanto speciali e talentuose, non a persone ordinarie. Usano questa associazione a persone straordinarie per sostenere e aumentare la loro autostima.