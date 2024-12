Dal momento che i soggetti con disturbo dipendente di personalità sono certi di non poter fare nulla da soli, hanno difficoltà a iniziare un nuovo compito e a lavorare in modo indipendente. Evitano le mansioni che richiedano di assumersi delle responsabilità. Si presentano come incompetenti e hanno bisogno costantemente di aiuto e rassicurazioni. Quando vengono rassicurati del fatto che una persona competente li sta supervisionando e li approva, i soggetti con disturbo della personalità dipendente tendono ad avere un rendimento adeguato. Tuttavia, non vogliono sembrare troppo competenti per paura di essere abbandonati. Di conseguenza, la loro carriera ne può risentire. Alimentano la propria dipendenza perché tendono a non apprendere le capacità per vivere in modo indipendente.