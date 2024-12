College of Physicians and Surgeons, Columbia University

La ruminazione è un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato dal rigurgito del cibo dopo il consumo. Il rigurgito può essere volontario.

Alcuni soggetti con disturbo da ruminazione sono consapevoli che il comportamento socialmente inaccettabile e cercano di dissimularlo o di occultarlo.

Se limitano il consumo di cibo (per evitare che gli altri li vedano rigurgitare), possono perdere peso o sviluppare carenze nutrizionali.

I medici diagnosticano il disturbo da ruminazione nei soggetti che riferiscono di avere ripetutamente rigurgitato il cibo per almeno un mese.

Le tecniche comportamentali possono essere d’aiuto.

I soggetti affetti da questo disturbo rigurgitano il cibo ripetutamente dopo aver mangiato, normalmente tutti i giorni. Possono non presentare nausea e non avere conati di vomito involontari. Il soggetto può rimasticare il cibo rigurgitato, quindi sputarlo o inghiottirlo di nuovo.

Il disturbo da ruminazione può manifestarsi nei lattanti, nei bambini, negli adolescenti o negli adulti.

Diversamente dal vomito, che è un’espulsione energica ed è generalmente causato da un disturbo, il rigurgito non è un’espulsione energica e può essere volontario. Tuttavia, il soggetto può riferire di non riuscire a smettere di farlo.

Alcuni soggetti sono consapevoli che si tratta di un comportamento socialmente inaccettabile e cercano di mascherarlo mettendo la mano davanti alla bocca o tossendo. Alcuni evitano di mangiare in pubblico e non mangiano prima di lavorare o di svolgere un’attività sociale, in modo da non dover rigurgitare davanti ad altri.

Alcuni si limitano nel mangiare. Chi sputa o rigurgita ciò che ha mangiato oppure che si limita nel mangiare può perdere peso o sviluppare carenze nutrizionali.

Diagnosi del disturbo da ruminazione Valutazione medica I medici solitamente diagnosticano il disturbo da ruminazione quando una persona rigurgita ripetutamente il cibo nell’arco di un periodo ≥ 1 mese.

sono stati esclusi disturbi gastrointestinali che possono causare rigurgito (quali il reflusso gastroesofageo [Gastro-Esophageal Reflux Disease, GERD] e il diverticolo di Zenker) e altri disturbi del comportamento alimentare (come l’anoressia nervosa). Il rigurgito del cibo può essere osservato dai medici o riferito dal paziente. Se si sospetta o si diagnostica il disturbo da ruminazione, il medico valuta lo stato nutrizionale per verificare eventuale perdita di peso e carenze nutrizionali.

Trattamento del disturbo da ruminazione Modifica comportamentale Le tecniche di modifica comportamentale, compresi i trattamenti che fanno uso di strategie cognitivo-comportamentali, possono rivelarsi utili. Le tecniche comportamentali aiutano le persone a disabituarsi dai comportamenti inappropriati e ad apprendere comportamenti opportuni.