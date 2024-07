Elettromiografia e studi della conduzione nervosa

I medici sospettano la sindrome di Lambert-Eaton in base ai sintomi. Tuttavia, per confermare la diagnosi sono necessari studi di elettromiografia e di conduzione nervosa. L’elettromiografia comporta l’inserimento di un ago in un muscolo per registrarne l’attività elettrica. Gli studi della conduzione nervosa vengono condotti per misurare la velocità di trasmissione degli impulsi elettrici lungo un nervo.