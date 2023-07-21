honeypot link
William Schuyler Jones, MD
Specializzazioni e competenze
PAD, CAD, PCI
Affiliazioni
Professor of Medicine
Duke University Health System
Formazione
MD - University of Arkansas for Medical Sciences
Certificazioni
RPVI
Interventional Cardiology
Capitoli e commenti del Manuale
Capitoli
Disturbi delle arterie periferiche