Carenza di cromo Di University of Arkansas for Medical Sciences Larry E. Johnson , MD, PhD , Revisionato/Rivisto lug 2023 | Modificata ago 2023 CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

La carenza di cromo è rara nei Paesi industrializzati e può essere una conseguenza della nutrizione per via endovenosa (nutrizione parenterale totale) per periodi prolungati.