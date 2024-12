Come scegliere l’attività fisica più adatta

L’atto di pedalare costituisce un valido esercizio ai fini della forma cardiovascolare. L’esercizio eseguito pedalando rafforza i muscoli della coscia. L’atto del pedalare avviene con un regolare movimento circolare che non comporta sobbalzi per i muscoli. Andando in bicicletta, si possono affrontare e ammirare svariati paesaggi e terreni. Tuttavia, il ciclismo può produrre danni in alcuni soggetti con disturbi del ginocchio, poiché comporta una maggiore forza di taglio sull’articolazione del ginocchio rispetto ad altre attività, come la camminata. Il ciclismo richiede equilibrio. Tuttavia, alcuni soggetti non sono neppure in grado di stare in equilibrio su una bicicletta da camera (cyclette) e altri trovano scomoda la pressione del sellino sull’inguine. Inoltre, andare in bicicletta all’aperto può comportare rischi derivanti da caduta, veicoli a motore, traffico e altri pericoli stradali.

Nell’uso della bicicletta da camera (cyclette), la tensione sulla ruota deve essere regolata in modo da permettere a chi pedala di mantenere un ritmo di 60 giri al minuto. Con l’allenamento, il ciclista aumenterà gradualmente la tensione sulla ruota e il ritmo fino a 90 giri al minuto. Una cyclette reclinata è sicura e comoda, in particolare per i soggetti che presentano dolore all’osso sacro (coccige). È dotata di un sedile anatomico che consente di sedersi anche ai soggetti con limitazioni funzionali, come ad esempio quelle causate da un ictus. Inoltre, in caso di paralisi di una gamba, gli attacchi per i piedi mantengono entrambe le gambe in posizione, permettendo di pedalare con una gamba sola. La cyclette reclinata è una scelta particolarmente adatta agli anziani, i cui i muscoli della coscia sono particolarmente deboli. Il rafforzamento dei muscoli della coscia agevola l’azione di sollevamento dalla posizione accovacciata, il movimento nell’alzarsi dalla sedia senza appoggiarsi con le mani o di salire le scale senza sorreggersi al corrimano.