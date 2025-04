एस-एडेनोसाइल-एल-मीथियोनीन (SAMe)

SAMe के लिए सुझाव

चूंकि सेरोटोनिन का स्तर बढ़ सकता है और इससे सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, इसलिए जो लोग कुछ खास एंटीडिप्रेसेंट जैसे कि क्लोमिप्रामाइन के साथ SAMe लेने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अपने डॉक्टर से जोखिमों के बारे में बात करनी चाहिए। पार्किंसन रोग से पीड़ित लोगों को SAMe लेने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि यह पार्किंसन रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाओं के लाभ को कम कर सकता है। कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि SAMe ज़्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है।