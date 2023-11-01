Laura Shane-McWhorter, PharmD
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Diabetes Care, Hypertension and Hyperlipidemia, Psychiatric Medicines, Herbal Medicines
शिक्षा
- Pharmacy School: University of Utah, Salt Lake City, UT
- Residency: Clinical Pharmacy, University of Utah, Salt Lake City, UT
- Residency: Geriatric Pharmacy, VA Medical Center, Salt Lake City, UT
प्रमाणपत्र
- American Board of Pharmacy Specialties – Pharmacotherapy (BCPS)
- American Board of Advanced Diabetes Management (BC-ADM)
- Certified Diabetes Educator (CDCES)
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Fellow, American Society of Consultant Pharmacists
- Fellow, Association of Diabetes Care and Education Specialists
- Utah Pharmaceutical Association Award for Innovative Pharmacy Practice, 2002
- University of Utah School of Medicine, Department of Family and Preventive Medicine, Outstanding Specialist Teacher, 1998
- University of Utah Physicians' Assistants Program Teaching Award, 1995, 2016, 2017
- University of Utah Distinguished Faculty Teaching Award, 1992, 2015
- University of Utah Academy of Health Sciences Educators Outstanding Educator Award of Health Sciences Professional Students, 2017
- APhA Clinical Research Paper Award for manuscript: Pharmacist-Provided Diabetes Management and Education Vía A Telemonitoring program
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री