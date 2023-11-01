मुख्य सामग्री पर जाएं
Laura Shane-McWhorter, PharmD

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Diabetes Care, Hypertension and Hyperlipidemia, Psychiatric Medicines, Herbal Medicines

संबद्धता

शिक्षा

  • Pharmacy School: University of Utah, Salt Lake City, UT
  • Residency: Clinical Pharmacy, University of Utah, Salt Lake City, UT
  • Residency: Geriatric Pharmacy, VA Medical Center, Salt Lake City, UT

प्रमाणपत्र

  • American Board of Pharmacy Specialties – Pharmacotherapy (BCPS)
  • American Board of Advanced Diabetes Management (BC-ADM)
  • Certified Diabetes Educator (CDCES)

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Fellow, American Society of Consultant Pharmacists
  • Fellow, Association of Diabetes Care and Education Specialists
  • Utah Pharmaceutical Association Award for Innovative Pharmacy Practice, 2002
  • University of Utah School of Medicine, Department of Family and Preventive Medicine, Outstanding Specialist Teacher, 1998
  • University of Utah Physicians' Assistants Program Teaching Award, 1995, 2016, 2017
  • University of Utah Distinguished Faculty Teaching Award, 1992, 2015
  • University of Utah Academy of Health Sciences Educators Outstanding Educator Award of Health Sciences Professional Students, 2017
  • APhA Clinical Research Paper Award for manuscript: Pharmacist-Provided Diabetes Management and Education Vía A Telemonitoring program

