विटामिन C ज़्यादा होना

विटामिन C (एस्कॉर्बिक एसिड) हड्डी, त्वचा और संयोजी ऊतक (कनेक्टिव टिशू) (जो अन्य ऊतकों और अंगों को एक साथ बांधता है और इसमें टेंडन, स्नायुबंधन और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं) के बनने, बढ़ने और मरम्मत के लिए आवश्यक है। यह रक्त वाहिकाओं के सामान्य काम-काज के लिए भी आवश्यक है। विटामिन C, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह आयरन को अवशोषित करने में शरीर की मदद करता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक है। विटामिन C, जलने की घटनाओं और घावों को ठीक करने में भी मदद करता है। विटामिन C के अच्छे स्रोत हैं खट्टे फल, टमाटर, आलू, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च। (विटामिन्स का अवलोकन भी देखें।)

विटामिन E की तरह, विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है: यह फ़्री रेडिकल से कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है, फ़्री रेडिकल कोशिका की सामान्य गतिविधि से बनने वाले बाय-प्रोडक्ट हैं और ये कोशिकाओं के अंदर केमिकल रिएक्शन करते हैं। इनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं किसी व्यक्ति को उम्रभर के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं।

कुछ लोग विटामिन C की ज़्यादा खुराक लेते हैं क्योंकि यह एक एंटीऑक्सिडेंट है, जो फ़्री रेडिकल से कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है। फ़्री रेडिकल की वजह से कई विकार हो सकते हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, कैंसर, फेफड़े के विकार, सर्दी-ज़ुकाम और याददाश्त खोना। हालांकि, क्या विटामिन C की ज़्यादा खुराक लेने से इन विकारों से बचाव होता है या फिर कोई लाभकारी प्रभाव पड़ता है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है; ज़्यादातर अध्ययनों ने कोई लाभ नहीं दिखाया है। मोतियाबिंद के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभाव का सबसे मज़बूत प्रमाण है।

विटामिन C की ज़्यादा खुराक (सुरक्षित ऊपरी सीमा—2,000 मिलीग्राम प्रतिदिन तक) आमतौर पर स्वस्थ वयस्कों के लिए विषाक्त नहीं होती है। कभी-कभी, ज़्यादा खुराक लेने से जी मिचलाने या दस्त होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं और इनसे शरीर में एंटीऑक्सिडेंट गतिविधि के संतुलन में रुकावट आ सकती है।