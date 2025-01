Le médecin pose d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne puis procède à un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause et les examens complémentaires pouvant s’avérer nécessaires (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques de l’hémoptysie).

Le médecin pose les questions suivantes :

Quand la personne a commencé à présenter une toux sanglante

Depuis combien de temps la toux dure

Si quelque chose de spécifique la déclenche (comme le froid, l’effort ou la position allongée)

La quantité de sang expectoré (par exemple, des stries, une cuillerée à café ou une tasse)

Si la personne présente d’autres symptômes comme une fièvre, une perte de poids, une douleur thoracique, ou encore une douleur à la jambe

Les médecins déterminent si le sang a été effectivement expectoré (et non vomi ou résultant d’un écoulement dans l’arrière de la gorge suite à un saignement de nez).

Les médecins interrogent les personnes sur leurs antécédents médicaux (s’ils ne sont pas déjà connus) et leurs facteurs de risque pour déterminer les causes. Des antécédents de saignements de nez fréquents, une propension à développer des ecchymoses ou une maladie du foie suggèrent un possible trouble de la coagulation sanguine. Les médecins passent en revue les médicaments que la personne prend pour vérifier la présence de ceux inhibant la coagulation (anticoagulants).

Lors de l’examen clinique, les médecins examinent les signes vitaux pour détecter une fièvre, un rythme cardiaque ou une respiration rapides, et vérifient s’il y a un faible taux d’oxygène dans le sang. Ils pratiquent un examen complet du cœur et des poumons, inspectent les veines du cou à la recherche de signes de tension, tels qu’une dilatation, et vérifient les jambes pour un éventuel gonflement (œdème). Le gonflement d’une jambe peut indiquer la présence d’un caillot sanguin (thrombose veineuse profonde). Un gonflement des deux jambes peut indiquer une insuffisance cardiaque. Les médecins examinent également l’abdomen, la peau et les muqueuses. La personne est invitée à tousser durant l’examen. Si du sang est expectoré, les médecins notent sa couleur et la quantité. Les médecins examinent le nez et la bouche à la recherche de sites de saignement.

Les indices provenant des antécédents et de l’examen aident les médecins à déterminer la cause. Une sensation de rhinorrhée ou un saignement du nez, en particulier en l’absence de toux, peut signifier que le sang recraché a coulé à l’arrière de la gorge depuis le nez. Des nausées et des vomissements de substances noires, marron ou couleur marc de café signifient généralement que le sang provient de l’estomac ou de l’intestin et qu’il est vomi et non expectoré. Des expectorations mousseuses, un sang rouge vif et, en cas de quantité importante, une sensation de suffocation signifient généralement que le sang provient de la trachée ou des poumons (ce que l’on appelle hémoptysie réelle).

Si la toux vient de commencer et que la personne est par ailleurs en bonne santé et ne présente pas de facteurs de risque de la tuberculose, d’infection mycosique ou d’embolie pulmonaire, la cause est généralement une infection respiratoire aiguë, telle qu’une bronchite aiguë. Si la toux sanglante est causée par une maladie cardiaque ou pulmonaire, la personne a presque toujours déjà reçu le diagnostic de cette maladie cardiaque ou pulmonaire. En effet, la toux sanglante n’est généralement pas le premier symptôme d’une maladie cardiaque ou pulmonaire.