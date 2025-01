La silice est l’un des minéraux les plus abondants dans la croûte terrestre et est largement répandue dans la nature. La silicose est provoquée par l’inhalation de minuscules particules de silice cristalline (généralement du quartz). Les travailleurs les plus à risque sont ceux qui déplacent ou font exploser la roche et le sable (les mineurs, les ouvriers carriers, les tailleurs de pierre, les ouvriers de la construction) ou qui utilisent des abrasifs de la roche ou du sable contenant de la silice (sableurs, verriers, fondeurs, travailleurs de la gemme et de la céramique, potiers). Des épidémies de silicose sévère ont récemment été identifiées chez des travailleurs de l’industrie de la pierre artificielle.

Les facteurs qui influencent l’incidence et la sévérité de la silicose comprennent :

Durée et intensité de l’exposition

Caractéristiques de forme et de surface des particules de silice

La silice amorphe, telle que le verre ou la terre de diatomée, n’a pas de structure cristalline et ne provoque pas de silicose.

Lorsqu’elle est inhalée, la poussière de silice atteint les poumons, où elle est phagocytée par les macrophages (voir Présentation du système immunitaire). Les enzymes libérées par les macrophages provoquent la formation de nodules et de tissu cicatriciel dans le tissu pulmonaire. Dans les expositions de faible intensité ou à court terme, ces nodules restent discrets et ne compromettent pas la fonction pulmonaire. Lors d’expositions plus intenses ou plus prolongées, ces nodules se regroupent et provoquent une fibrose progressive et un dysfonctionnement pulmonaire, ou ils forment parfois de grosses masses (fibroses massives progressives).