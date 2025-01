Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;

La pneumoconiose des mineurs de charbon est une maladie pulmonaire causée par des dépôts de poussière de mines de charbon dans les poumons.

Les symptômes comprennent une toux ainsi qu’un essoufflement qui peut s’aggraver avec le temps.

Le diagnostic est généralement posé par la radiographie du thorax et la tomodensitométrie.

Les personnes peuvent prendre des médicaments pour faciliter leur respiration.

La prévention par la réduction de l’exposition à la poussière d’extraction du charbon est importante.

Les personnes atteintes de pneumoconiose des mineurs de charbon présentent l’une des deux formes suivantes :

Pneumonoconiose simple

Pneumonoconiose compliquée, également connue sous le nom de fibrose massive progressive

Dans la pneumoconiose simple des mineurs de charbon, la poussière d’extraction du charbon se dépose au niveau des petites voies respiratoires des poumons (bronchioles). Les personnes atteintes de pneumoconiose simple des mineurs de charbon ne présentent généralement pas de symptômes respiratoires.

Une pneumoconiose compliquée des mineurs de charbon ou une fibrose massive progressive, une forme plus grave de la maladie, se développe chez certaines personnes atteintes d’une pneumoconiose simple des mineurs de charbon. De grandes cicatrices (d’au moins 1,3 centimètre de diamètre) se développent dans les poumons en réaction à la poussière d’extraction du charbon. Cette fibrose interstitielle diffuse peut s’aggraver, même après l’arrêt de l’exposition à la poussière d’extraction du charbon. Récemment, on a constaté le développement rapide d’une fibrose interstitielle diffuse chez les mineurs de charbon, en particulier dans l’est des États-Unis. Le tissu et les vaisseaux des poumons peuvent être détruits par le tissu cicatriciel.

Après l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité des mines de charbon en 1969, un recul de la pneumoconiose des mineurs de charbon a été observé aux États-Unis. Cependant, depuis la fin des années 1990, une résurgence de la pneumoconiose des mineurs de charbon a été observée, en particulier la forme progressive sévère. Cette résurgence est très probablement due à une plus grande exposition à la silice. Les explications possibles de l’augmentation de l’exposition à la silice comprennent le mépris des réglementations en matière de santé et de sécurité, une plus grande teneur en silice dans la poussière d’extraction du charbon, des gisements de charbon moins accessibles qui nécessitent de découper plus de pierres et des changements dans les pratiques de travail, comme l’utilisation d’équipements puissants qui peuvent produire plus de poussière avec des particules plus fines.

Causes de la pneumoconiose des mineurs de charbon La pneumoconiose des mineurs de charbon est une maladie pulmonaire professionnelle causée par l’inhalation de la poussière d’extraction du charbon pendant une période prolongée, souvent de 10 ans ou plus. L’exposition cumulée à la poussière est le facteur de risque le plus important dans le développement de la pneumoconiose des mineurs de charbon. La quantité de silice cristalline dans la poussière d’extraction du charbon est également un facteur de risque important de maladie progressive. Les mineurs qui travaillent dans des mines souterraines, près du point d’extraction, et ceux qui réalisent des découpes ou des forages sont exposés à un risque accru de pneumoconiose des mineurs de charbon.

Symptômes de la pneumoconiose des mineurs de charbon Les symptômes les plus courants sont l’essoufflement, la toux et l’expectoration. La maladie peut progresser même après l’arrêt de l’exposition. La fibrose massive progressive peut évoluer vers une maladie pulmonaire terminale. Complications La poussière de charbon peut provoquer une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) indépendamment du tabagisme. La pneumopathie obstructive survient chez les mineurs de charbon, même en l’absence de pneumoconiose des mineurs de charbon. La bronchite chronique avec des symptômes de toux et de production d’expectorations est également fréquente. Le déclin de la fonction pulmonaire augmente avec l’exposition cumulative à la poussière. L’exposition à la poussière d’extraction du charbon est associée à un risque accru de polyarthrite rhumatoïde. Le risque de cancer du poumon est accru chez les travailleurs exposés à la poussière d’extraction du charbon. L’environnement minier contient de multiples facteurs contribuant au risque de cancer du poumon, notamment la silice et les gaz d’échappement diesel. Le risque de tuberculose est également accru chez les personnes atteintes de pneumoconiose des mineurs de charbon.

Diagnostic de la pneumoconiose des mineurs de charbon Antécédents d’exposition au charbon

Imagerie du thorax (tomodensitométrie ou radiographie) Les médecins posent le diagnostic de pneumoconiose des mineurs de charbon après avoir observé des taches caractéristiques sur une radiographie du thorax ou une tomodensitométrie (TDM) d’une personne qui a été exposée à la poussière des mines de charbon pendant de nombreuses années.

Traitement de la pneumoconiose des mineurs de charbon Limiter l’exposition supplémentaire

Traiter les symptômes Les travailleurs atteints de pneumoconiose des mineurs de charbon plus avancée, telle que la fibrose massive progressive, doivent éviter toute exposition supplémentaire. Le traitement de la pneumoconiose des mineurs de charbon est axé sur les symptômes. Les personnes asymptomatiques n’ont pas besoin de traitement. Cependant, les travailleurs qui présentent des signes de pneumopathie obstructive (par exemple, difficultés respiratoires) sont susceptibles de retirer un bénéfice des traitements utilisés pour la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Une personne présentant des symptômes de maladie avancée peut retirer un bénéfice d’une oxygénothérapie et d’une rééducation pulmonaire pour faciliter les activités de la vie quotidienne. La transplantation pulmonaire est recommandée pour les personnes les plus sévèrement affectées. Les mineurs de charbon qui fument sont incités à arrêter (voir Arrêt du tabagisme). Les personnes doivent être surveillées afin de détecter précocement une éventuelle tuberculose et d’autres complications. Il peut être conseillé aux travailleurs de se faire vacciner contre les pneumocoques, le COVID-19 et de se faire vacciner chaque année contre la grippe afin de se protéger contre les infections auxquelles ils peuvent être plus vulnérables.