L’exposition professionnelle directe reste la cause prédominante des maladies liées à l’amiante. Dans la plupart des pays développés, l’utilisation de l’amiante a diminué au cours des dernières décennies. On peut encore retrouver de l’amiante dans les matériaux de construction anciens et dans certains produits, mais aujourd’hui, la plupart des expositions professionnelles surviennent pendant la réparation, la rénovation, l’élimination ou l’entretien des produits contenant de l’amiante installés à des époques antérieures. Les niveaux d’exposition sur le lieu de travail étaient généralement beaucoup plus élevés par le passé.

Les professions traditionnellement associées au risque d’exposition le plus élevé comprennent les métiers de la construction (calorifugeurs, tuyauteurs, charpentiers, électriciens, couvreurs, poseurs de cloisons sèches), les ouvriers d’entretien, les ouvriers des chantiers navals et le personnel de la marine, les chaudronniers et les travailleurs des fours, les mécaniciens de freins automobiles, et les personnes impliquées dans l’extraction et la transformation de l’amiante.