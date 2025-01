Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)

Toute maladie ou tout état qui lèse les poumons peut occasionner un SDRA. Dans environ la moitié des cas, le SDRA est la conséquence d’une infection systémique grave (septicémie) ou d’une pneumonie. D’autres causes incluent :

Lorsque les petites cavités aériennes (alvéoles) et les petits vaisseaux sanguins (capillaires) pulmonaires sont lésés, du sang et du liquide pénètrent dans les espaces entre les alvéoles et finalement à l’intérieur des alvéoles. Le collapsus de nombreuses alvéoles (pathologie appelée atélectasie) peut aussi résulter de la diminution de l’activité du surfactant, un liquide qui tapisse la surface des alvéoles et aide à les garder ouvertes.

La présence de liquide dans les alvéoles et leur collapsus perturbent le transfert de l’oxygène de l’air inhalé vers le sang. Par conséquent, le taux d’oxygène dans le sang diminue considérablement. Le passage du dioxyde de carbone du sang vers l’air expiré est moins perturbé et le taux de dioxyde de carbone dans le sang varie peu. Comme l’insuffisance respiratoire dans le SDRA est principalement due à un taux bas d’oxygène, elle est considérée comme une insuffisance respiratoire hypoxémique.

La diminution du taux d’oxygène dans le sang, provoquée par le SDRA, et le passage dans la circulation de certaines protéines (cytokines) produites par les cellules pulmonaires lésées et par les globules blancs peuvent provoquer une inflammation et des complications d’autres organes. La défaillance de nombreux organes (syndrome de défaillance multiviscérale) peut également survenir. La défaillance d’organes peut débuter rapidement après le début du SDRA, ou elle peut apparaître de quelques jours à quelques semaines plus tard. De plus, les personnes atteintes de SDRA ont une capacité réduite de lutte contre les infections pulmonaires et ont tendance à développer une pneumonie bactérienne.