L’insuffisance respiratoire hypoxémique et l’insuffisance respiratoire hypercarbique provoquent souvent des symptômes similaires. Les personnes développent habituellement une gêne respiratoire. Un faible taux d’oxygène dans le sang provoque une dyspnée et une coloration bleutée de la peau (cyanose) chez les personnes à la peau claire, et une coloration grise ou blanchâtre de la bouche, du contour des yeux et sous les ongles chez les personnes à la peau foncée. Les faibles taux d’oxygène dans le sang, les taux élevés de dioxyde de carbone et l’augmentation de l’acidité du sang entraînent confusion et somnolence.

Lorsque la pulsion de respiration est normale, l’organisme tente d’éliminer le dioxyde de carbone par une respiration rapide et profonde. Mais si la fonction pulmonaire est compromise, cette manœuvre peut s’avérer inutile. Au final, les fonctions cardiaque et cérébrale sont altérées, ce qui entraîne une somnolence (parfois jusqu’à la perte de conscience) et des anomalies du rythme cardiaque (arythmie) qui peuvent toutes deux mener à la mort.

Certains symptômes d’insuffisance respiratoire dépendent de la cause qui la génère. Si la pulsion de respiration est anormale (par exemple, après une consommation trop importante d’alcool ou de sédatifs), les personnes peuvent être extrêmement somnolentes, respirer trop lentement et tomber doucement dans le coma. Ainsi, un enfant dont les voies respiratoires sont obstruées après l’inhalation d’un corps étranger (comme une pièce de monnaie ou un jouet) peut soudainement se mettre à haleter et suffoquer à la recherche d’air.