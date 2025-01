Les infections à l’origine de la bronchite aiguë débutent en général par les symptômes d’un rhume banal : écoulement nasal, mal de gorge et fatigue. En outre, chez les personnes atteintes du COVID-19, la fièvre, les courbatures, les symptômes gastro-intestinaux et la perte de l’odorat et du goût sont plus fréquents.

Au bout de quelques jours, la toux apparaît (généralement sèche au début). Les personnes peuvent expectorer de petites quantités de mucus blanc fluide. Le mucus passe souvent de blanc à verdâtre ou jaune, et s’épaissit. Le changement de couleur n’indique pas une infection bactérienne. Le changement de couleur signifie uniquement que les cellules associées à l’inflammation se sont déplacées dans les voies respiratoires et qu’elles colorent les expectorations.

Les personnes ne présentent généralement pas de fièvre élevée ou de frissons, sauf si la bronchite a été causée par une infection plus grave, telle qu’une grippe, ou une pneumonie.

Le saviez-vous ?

Comme la bronchite peut temporairement rétrécir les voies aériennes, les personnes peuvent développer une respiration sifflante et/ou un essoufflement, comme dans le cas d’une crise d’asthme.

La bronchite aiguë n’entraîne pas de complications graves en elle-même. Cependant, la toux peut durer de 2 à 3 semaines, voire plus longtemps. Certaines infections à l’origine d’une bronchite, telles que la grippe, peuvent entraîner une infection du tissu pulmonaire (pneumonie), généralement uniquement chez les personnes âgées ou ayant des problèmes au niveau de leurs défenses immunitaires.