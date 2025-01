Tumeurs osseuses bénignes

Les tumeurs bénignes (non cancéreuses) à cellules géantes (TCG) se développent habituellement chez des personnes âgées de 20 à 30 ans. Ces tumeurs partent le plus souvent des extrémités des os et peuvent s’étendre aux tissus adjacents. Elles peuvent provoquer une douleur.

Pour diagnostiquer une tumeur bénigne à cellules géantes, les médecins réalisent en premier lieu des radiographies. Comme ces tumeurs se propagent (métastasent) rarement vers les poumons, les médecins peuvent réaliser une tomodensitométrie (TDM) du thorax. Les médecins pratiquent également une biopsie pour s’assurer que la tumeur est bénigne.

Le traitement de la tumeur bénigne à cellules géantes dépend de sa taille. Celle-ci peut être retirée chirurgicalement et l’excavation créée peut être comblée par un greffon osseux, un substitut osseux synthétique ou un ciment osseux (méthacrylate de méthyle) pour préserver la structure de l’os. Parfois, des tumeurs très étendues peuvent nécessiter une amputation du segment osseux atteint et la reconstruction de l’articulation. Le traitement le plus fréquent est une intervention chirurgicale appelée curetage radical, au cours de laquelle la tumeur est grattée de manière agressive avec un instrument semblable à une cupule et une fraise haute vitesse agrandit un peu plus la cavité laissée par le curetage. Puis, les médecins peuvent traiter la cavité avec le phénol chimique ou la congeler avec de l’azote liquide, puis la remplir avec du ciment osseux synthétique. Ces traitements permettent de réduire le risque de récidive de la tumeur. Après ce traitement, environ 10 % des tumeurs récidivent. Les tumeurs à cellules géantes sont rarement cancéreuses. Si la tumeur n’est pas accessible pour être complètement retirée par une intervention chirurgicale, l’anticorps monoclonal dénosumab peut être utilisé pour le traitement. Le dénosumab est souvent utilisé avant l’intervention chirurgicale pour durcir la surface externe autour de la tumeur à cellules géantes, afin de permettre un curetage plus agressif.