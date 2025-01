Une douleur musculosquelettique peut être causée par des affections des os, des articulations, des muscles, des tendons, des ligaments, des bourses séreuses ou de plusieurs de ces éléments combinés (voir Introduction à la Biologie du système musculosquelettique). Les lésions représentent la cause de douleur la plus fréquente.

En général, une douleur osseuse est ressentie comme étant profonde, pénétrante ou sourde. Elle résulte souvent d’une lésion. D’autres causes moins fréquentes de douleur osseuse comprennent l’infection osseuse (ostéomyélite), les troubles hormonaux ou les tumeurs.

La douleur musculaire (connue sous le nom de myalgie) est souvent moins intense que la douleur osseuse, mais elle peut être très désagréable. Par exemple, un spasme ou une crampe musculaire (contraction musculaire douloureuse prolongée) dans le mollet provoque une douleur intense dénommée une crampe musculaire. Une douleur peut se produire lorsqu’un muscle est affecté par une lésion, un défaut d’irrigation sanguine, une infection ou une tumeur. La pseudopolyarthrite rhizomélique est un trouble qui provoque une douleur intense et une raideur au niveau du cou, des épaules, du haut et du bas du dos et des hanches.

La douleur du tendon ou du ligament est souvent moins intense que la douleur osseuse. Elle est souvent décrite comme « vive », elle s’intensifie en cas d’étirement ou de mouvement du tendon ou du ligament affecté et elle est généralement soulagée par le repos. Les causes fréquentes de douleur du tendon comprennent la tendinite, la ténosynovite, l’épicondylite latérale ou l’épicondylite médiale ainsi que les blessures aux tendons. La cause la plus fréquente de douleur ligamentaire est la lésion (entorses).

Une douleur au niveau des bourses séreuses peut être causée par un traumatisme, une sollicitation excessive, la goutte ou une infection. Les bourses séreuses sont des petites poches remplies de liquide qui constituent un coussin protecteur autour des articulations. La douleur est généralement aggravée par les mouvements impliquant la bourse et elle est soulagée par le repos. La bourse affectée peut gonfler.

La douleur articulaire (dénommée arthralgie) peut, ou non, être liée à une inflammation articulaire (dénommée arthrite). L’arthrite peut induire un gonflement à l’instar de la douleur. De nombreux troubles peuvent provoquer une arthrite, notamment

La douleur arthritique peut être récente (aiguë, par exemple lorsqu’elle est causée par une infection, une lésion ou la goutte) ou de longue durée (chronique, par exemple lorsqu’elle est causée par une polyarthrite rhumatoïde ou de l’arthrose). La douleur causée par l’arthrite est généralement aggravée par le mouvement de l’articulation mais existe même en l’absence de mouvement articulaire. Il arrive qu’une douleur trouvant son origine dans des structures proches de l’articulation, telles que les ligaments, les tendons ou les bourses, paraisse provenir de l’articulation.

Une fibromyalgie peut causer une douleur au niveau des muscles, des tendons ou des ligaments. La douleur est généralement ressentie ou elle induit une sensibilité à plusieurs endroits et peut être difficile à décrire précisément, mais elle ne provient généralement pas des articulations. Les personnes affectées présentent, en général, d’autres symptômes, tels que de la fatigue ou des troubles du sommeil.

Certains troubles musculosquelettiques induisent une douleur par compression des nerfs. Ces pathologies comprennent les syndromes des canaux (par exemple, le syndrome du canal carpien, le syndrome du canal cubital, ainsi que le syndrome du canal tarsien). La douleur tend à irradier le long du nerf et peut être brûlante. Elle s’accompagne généralement de picotements, d’un engourdissement ou des deux.

Il arrive qu’une douleur qui semble musculosquelettique soit en réalité causée par un trouble affectant un autre système d’organes. Par exemple, une douleur à l’épaule peut être causée par une affection des poumons, de la rate ou de la vésicule biliaire. Une douleur dorsale peut être causée par un calcul rénal, un anévrisme de l’aorte abdominale, une inflammation du pancréas ou, chez les femmes, des troubles pelviens. Une douleur au bras peut être causée par une crise cardiaque (infarctus du myocarde).