L’ostéonécrose n’est pas une maladie en tant que telle, mais correspond à la mort d’une partie de l’os ou de plusieurs régions spécifiques (localisées). Il existe deux catégories générales d’ostéonécrose :

l’ostéonécrose traumatique (faisant suite à une lésion)

l’ostéonécrose non traumatique

L’ostéonécrose traumatique est la plus fréquente. La cause la plus fréquente d’ostéonécrose traumatique est une fracture déplacée. En cas de fracture déplacée, un os se casse au moins en deux parties et se déplace de telle façon que les extrémités fracturées ne sont pas alignées. Le type de fracture déplacée qui provoque l’ostéonécrose affecte le plus souvent la hanche (voir Fractures de la hanche) et survient le plus souvent chez les personnes âgées.

Une autre cause d’ostéonécrose traumatique est la luxation. Une luxation survient lorsque les deux extrémités osseuses d’une articulation se détachent complètement l’une de l’autre, comme dans une luxation de la hanche.

Une fracture avec déplacement ou une luxation peut endommager les vaisseaux sanguins qui irriguent le haut de l’os de la cuisse (tête fémorale, partie de l’articulation de la hanche), ce qui entraîne la mort de cette partie de l’os. Cette mort de l’os survient moins souvent dans les autres régions de l’organisme.

Certains facteurs de risque d’ostéonécrose

L’ostéonécrose non traumatique survient sans traumatisme ou lésion directs. Ce type d’ostéonécrose peut être causé par une maladie ou un trouble entraînant le blocage des petits vaisseaux sanguins qui irriguent certaines régions de l’os. Les régions les plus fréquemment touchées sont la tête fémorale (qui fait partie de l’articulation de la hanche), le genou et la partie supérieure du bras au niveau de l’épaule. Ce trouble touche plus souvent les hommes que les femmes, survient principalement chez les personnes âgées de 30 à 50 ans, et implique souvent les deux hanches ou les deux épaules. Les causes les plus courantes sont

Corticoïdes (essentiellement administrés à haute dose et/ou pendant de longues périodes)

Consommation d’alcool chronique excessive (plus de trois unités par jour pendant plusieurs années)

Différentes autres causes ont été identifiées, mais elles sont moins fréquentes. Ces autres causes sont les suivantes : certains troubles de la coagulation, drépanocytose, maladie du foie, tumeurs, maladie de Gaucher, radiothérapie et accident de décompression (qui survient chez les plongeurs qui remontent trop rapidement à la surface). Différents troubles traités par des doses élevées de corticoïdes (tels que le lupus érythémateux systémique [LES]) ou l’utilisation de corticoïdes elle-même peuvent être associés à l’ostéonécrose. Dans ces cas, il n’est pas établi clairement si la cause est le trouble en question ou les corticoïdes.

Chez environ 20 % des personnes atteintes d’ostéonécrose, la cause est inconnue.

Si l’os est atteint d’ostéonécrose non traumatique, il arrive que l’os correspondant du côté opposé du corps soit lui aussi touché, même s’il n’y a pas de symptômes. Par exemple, si l’une des hanches est affectée, la probabilité que l’autre hanche le soit également est d’environ 60 %.

L’ostéonécrose spontanée du genou (OSG) peut se produire chez les personnes âgées qui ne présentent aucun facteur de risque spécifique pour cette affection. L’OSG diffère des autres formes d’ostéonécrose. On considère que l’OSG est causée par une fracture par insuffisance osseuse. Ce type de fracture survient sans traumatisme direct et est causé par une usure normale de l’os touché par l’ostéoporose. Cependant, l’ostéonécrose du genou peut également être due à un traumatisme ou à l’un des facteurs de risque non traumatiques d’ostéonécrose.