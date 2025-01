Polychondrite atrophiante

Généralement, le cartilage (pavillon) de l’une des oreilles ou des deux (mais pas les lobes) est rouge, gonflé et très douloureux.

Le cartilage du nez est le deuxième site d’inflammation le plus fréquent. Le nez peut devenir sensible et le cartilage peut se rétracter.

Une personne peut développer simultanément ou consécutivement une inflammation articulaire (arthrite) et de la douleur, qui peuvent être modérées ou sévères. Le cartilage de n’importe quelle articulation peut être atteint, et les genoux et le cartilage qui relie les côtes au sternum sont souvent touchés.

Polychondrite en rechute (oreille) Image © Springer Science+Business Media

Les yeux sont eux aussi touchés, entraînant une inflammation. Dans de rares cas, la cornée peut se perforer et entraîner la cécité. Les oreilles moyennes et internes peuvent être touchées, entraînant une perte auditive. Le larynx, la trachée ou les voies aériennes des poumons peuvent être touchés, ce qui entraîne un enrouement, une toux sèche, un essoufflement et une sensibilité de la pomme d’Adam. Plus rarement le cœur est atteint, avec un souffle cardiaque et, parfois, une insuffisance cardiaque. Les reins et la peau sont rarement touchés.

Les poussées inflammatoires douloureuses peuvent durer plusieurs jours ou plusieurs mois, se calmer, puis récidiver pendant une période de plusieurs années. À terme, le cartilage de soutien peut être abîmé, ce qui donne lieu à des oreilles tombantes ou en chou-fleur, un nez déformé en lorgnette et un creux dans la partie inférieure du thorax (pectus excavatum). Le nerf de l’oreille interne peut être touché, ce qui entraîne des problèmes d’équilibre et d’audition et, à terme, des problèmes de vision peuvent apparaître.