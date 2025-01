Syndrome de Raynaud Image © Springer Science+Business Media

Les symptômes typiques de la connectivite mixte sont le syndrome de Raynaud (les doigts deviennent brusquement très pâles et fourmillent ou deviennent insensibles ou bleus en réponse au froid ou à une émotion), une inflammation articulaire (arthrite), un gonflement des mains, une faiblesse musculaire, des brûlures d’estomac et un essoufflement. Le syndrome de Raynaud peut précéder de plusieurs années les autres symptômes. Indépendamment de la façon dont la connectivite mixte débute, elle tend à s’aggraver et les symptômes se propagent à de différentes régions de l’organisme.

Syndrome de Raynaud avec cyanose Image © Springer Science+Business Media

Des éruptions de type lupus peuvent se développer. Des modifications cutanées comme celles de la sclérose systémique peuvent également apparaître, comme une induration de la peau des doigts et des ulcérations sur le bout des doigts.

Pratiquement toutes les personnes atteintes de connectivite mixte ont des articulations douloureuses. Près de 75 % des personnes présentent un gonflement et une douleur typiques de l’arthrite. La connectivite mixte altère les fibres musculaires. Les muscles peuvent donc s’affaiblir et devenir douloureux, notamment au niveau des épaules et des hanches. Des gestes comme lever les bras au-delà des épaules, monter les escaliers et se relever d’une chaise peuvent devenir très difficiles.

Les poumons sont touchés par la connectivite mixte chez 75 % des personnes atteintes de la maladie. Du liquide peut s’accumuler autour des poumons (épanchement pleural). La maladie pulmonaire interstitielle, qui touche les alvéoles pulmonaires, peut être le problème le plus grave, car elle peut provoquer un essoufflement. L’hypertension pulmonaire, affection caractérisée par une valeur anormalement élevée de la tension artérielle dans les poumons (artères pulmonaires), constitue une cause majeure de décès.

Des troubles qui provoquent une inflammation du cœur, comme la péricardite et la myocardite, peuvent se développer. Plus rarement, le cœur est affaibli, ce qui entraîne une insuffisance cardiaque. Les symptômes d’insuffisance cardiaque comprennent la rétention de liquides, l’essoufflement et la fatigue.

Les reins ne sont atteints que chez 25 % des personnes et l’atteinte est généralement légère par rapport aux lésions occasionnées par le lupus.

Les autres symptômes peuvent être la fièvre, un gonflement des ganglions lymphatiques et des douleurs abdominales.

Un syndrome de Sjögren peut se développer. Avec le temps, la plupart des personnes présentent des symptômes plus caractéristiques du lupus ou de la sclérose systémique.