Infections liées aux morsures

Nettoyage minutieux de la plaie

Antibiotiques

La zone lésée doit être nettoyée minutieusement. Les médecins pratiquent généralement un acte chirurgical pour s’assurer qu’ils nettoient correctement l’intégralité de la plaie. Ensuite, ils laissent généralement la plaie ouverte pour que le pus s’écoule. Si l’infection n’est pas sévère et que la plaie n’est pas profonde, les personnes reçoivent des antibiotiques par voie orale pour que l’infection ne se propage pas. Si les médecins suspectent une infection au niveau de l’articulation (arthrite infectieuse), des antibiotiques sont administrés par voie intraveineuse pour empêcher la destruction irréversible de l’articulation. L’antibiotique efficace dépend des bactéries fréquentes dans l’environnement de la personne. En cas d’infection grave, la personne est hospitalisée et reçoit une antibiothérapie par voie intraveineuse.

Le saviez-vous ?

Les personnes portent un pansement et surélèvent leur main autant et aussi souvent que possible, dans l’idéal au-dessus de la tête, afin de garder la plaie propre et de minimiser le gonflement. Les personnes portent parfois une orthèse pour immobiliser la main dans la position la plus fonctionnelle afin de favoriser la guérison.