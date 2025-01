Anti-inflammatoires non stéroïdiens, médicaments antipaludéens ou très faibles doses de corticoïdes pour les formes légères de la maladie

Corticoïdes et immunosuppresseurs pour les formes modérées à sévères de la maladie

Autres traitements si nécessaire pour les autres symptômes

Le traitement de la connectivite mixte est similaire à celui du lupus, de la sclérose systémique et de la myosite auto-immune. Les corticoïdes sont généralement efficaces, en particulier lorsque la maladie est diagnostiquée précocement. Les formes peu graves peuvent être traitées avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), des médicaments antipaludéens (comme l’hydroxychloroquine ou la chloroquine) ou de très faibles doses de corticoïdes. Plus la maladie est sévère, plus la dose requise de corticoïdes nécessaire est élevée. Dans les cas modérés à sévères, des immunosuppresseurs (azathioprine, méthotrexate ou mycophénolate mofétil, par exemple) peuvent également être nécessaires. Les personnes dont les organes principaux sont sévèrement affectés requièrent généralement des doses plus élevées de corticoïdes et d’autres immunosuppresseurs.

En général, plus la maladie est avancée et plus l’atteinte organique est importante, moins le traitement est efficace. Une atteinte de la peau et de l’œsophage semblable à celle de la sclérose systémique est le type d’atteinte qui répond le moins au traitement.

Les personnes qui développent une myosite ou une sclérose systémique sont traitées selon leurs symptômes. Les personnes atteintes du syndrome de Raynaud sont traitées selon leurs symptômes et peuvent recevoir un inhibiteur calcique (tel que la nifédipine) et des médicaments qui augmentent le débit sanguin (tels que le sildénafil ou le tadalafil).

Les personnes qui prennent des corticoïdes présentent un risque de fracture lié à l’ostéoporose. Pour prévenir l’ostéoporose, ces personnes peuvent recevoir des médicaments qui traitent l’ostéoporose, comme des bisphosphonates et un supplément de vitamine D et de calcium.

Les personnes recevant des immunosuppresseurs prennent également des médicaments pour prévenir les infections fongiques à Pneumocystis jirovecii par exemple (voir Prévention de la pneumonie chez les personnes immunodéprimées) et reçoivent des vaccins contre les infections courantes telles que la pneumonie, la grippe, le COVID-19.

Les personnes atteintes de connectivite mixte sont exposées à un risque accru d’athérosclérose, doivent rester sous étroite surveillance médicale et sont traitées pour les symptômes et complications spécifiques de l’athérosclérose au fur et à mesure qu’ils apparaissent.

Les médecins surveillent les personnes atteintes de connectivite mixte à la recherche d’une hypertension pulmonaire en réalisant des épreuves fonctionnelles respiratoires, une échocardiographie, ou les deux tous les 1 à 2 ans, selon les symptômes.