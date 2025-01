L’acide urique est un sous-produit de la décomposition des acides nucléiques (acide ribonucléique [ARN] et acide désoxyribonucléique [ADN]) dans les cellules. Il est présent en très petites quantités dans le sang, car l’organisme détruit de façon continue des cellules pour en fabriquer de nouvelles. De même, l’organisme transforme rapidement les substances présentes dans les aliments, appelées purines, en acide urique. Les purines sont des unités de construction de l’ARN et de l’ADN. L’acide urique est éliminé du sang principalement par les reins et, dans une moindre mesure, par le système gastro-intestinal.

Des taux d’acide urique anormalement élevés dans le sang surviennent pour les raisons suivantes :

le plus souvent, diminution de l’élimination de l’acide urique par les reins ou le système gastro-intestinal

parfois, en raison de la consommation excessive d’aliments riches en purines, comme les fruits de mer, la viande rouge et/ou l’alcool, en particulier la bière

dans de rares cas, production excessive d’acide urique

En général, le taux d’acide urique dans le sang est anormalement élevé lorsque les reins ne parviennent pas à l’éliminer en quantité suffisante dans les urines, même si la fonction rénale est par ailleurs normale. Cette cause est généralement déterminée par les gènes de la personne. L’excès d’acide urique dans le sang a pour résultat la formation et le dépôt de cristaux d’acide urique dans les articulations et autour d’elles.

Les éléments qui peuvent altérer la capacité des reins à éliminer l’acide urique incluent également :

certains types de maladie rénale

Certains médicaments

l’intoxication par le plomb

Une trop grande consommation d’aliments riches en purines (de type fruits de mer, viande rouge, foie, rein, anchois, asperges, consommé, hareng, jus et bouillons de viande, champignons, moules, sardines et ris de veau) peut accroître le taux d’acide urique dans le sang. Cependant, un régime strict à faible teneur en purine réduit le taux d’acide urique de façon minime et constitue rarement un traitement suffisant pour les personnes atteintes de la goutte. Autrefois, du fait que la viande et le poisson étaient rarement consommés, la goutte était considérée comme une « maladie de riche ».

Un régime riche en purines associé à la consommation d’alcool (spécialement la bière) ou particulièrement de boissons contenant du sirop de maïs à haute teneur en fructose peut aggraver la situation, car toutes ces boissons peuvent augmenter la production d’acide urique tout en interférant avec son élimination par les reins.

Pour des raisons inconnues, les personnes qui présentent un taux anormalement élevé d’acide urique dans le sang ne développent pas toutes la goutte.

Facteurs de risque de développement de la goutte

Des taux d’acide urique élevés dans le sang entraînent souvent des taux d’acide urique élevés dans les articulations. Ce processus peut alors aboutir à la formation de cristaux d’acide urique dans les tissus articulaires et le liquide présent dans les articulations, appelé liquide synovial.

La goutte atteint le plus souvent les articulations des pieds, en particulier la base du gros orteil. Le gonflement, la douleur et la rougeur du gros orteil dus à la goutte sont appelés podagre. Cependant, la goutte touche aussi fréquemment d’autres régions : cheville, cou-de-pied, genou, poignet et coude. La goutte tend à affecter ces régions plus froides, car les cristaux d’acide urique se forment plus facilement dans des régions froides que chaudes. Dans de rares cas, la goutte concerne les articulations du tronc, une région plus chaude dans l’organisme, comme la colonne vertébrale, les hanches ou les épaules.

Podagre Image © Springer Science+Business Media

Les crises de goutte sévères et brutales, appelées « arthrite goutteuse aiguë », surviennent de façon inopinée. Elles peuvent être déclenchées par :