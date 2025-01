Qu’est-ce que la goutte ? Vidéo

La goutte est une maladie dans laquelle l’organisme produit une trop grande quantité d’acide urique. De l’acide urique se forme normalement au fur et à mesure que l’organisme dégrade les cellules anciennes et en fabrique de nouvelles. En cas de goutte, l’acide urique se transforme en cristaux qui se déposent parfois dans ou autour des articulations. Ces cristaux provoquent une douleur articulaire sévère, une rougeur et un gonflement.