Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de la protrusion du globe oculaire et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques d’une protrusion du globe oculaire).

Le médecin pose les questions suivantes :

Depuis combien de temps dure la protrusion du globe oculaire

Si les deux yeux sont exorbités

Si la protrusion du globe oculaire semble s’aggraver

Si la personne présente d’autres symptômes oculaires, comme une sécheresse oculaire, un larmoiement accru, une vision double, une perte de la vision, une irritation ou une douleur

Si la personne présente des symptômes d’hyperthyroïdie, comme une incapacité à tolérer la chaleur, une sudation accrue, des secousses involontaires du corps (tremblements), une anxiété, une augmentation de l’appétit, une diarrhée, des palpitations et une perte de poids

Une protrusion du globe oculaire s’étant développée rapidement (en quelques jours) suggère la présence d’autres causes de la protrusion qui s’est développée lentement au fil du temps. Une protrusion rapide d’un seul œil suggère un saignement dans l’orbite pouvant se produire à la suite d’une intervention chirurgicale ou d’une blessure, ou à la suite d’une infection ou d’une inflammation de l’orbite de l’œil. Une protrusion du globe oculaire se développant lentement suggère une maladie de Graves-Basedow (quand elle touche les deux yeux) ou une tumeur dans l’orbite (quand elle touche un œil).

L’examen clinique est axé sur les yeux. Le médecin recherche une rougeur des yeux, des plaies et une irritation en utilisant une lampe à fente (un instrument qui lui permet d’examiner l’œil avec un fort grossissement). Il vérifie si les paupières se déplacent aussi vite que le globe oculaire lorsque la personne regarde vers le bas et vérifie toute tendance à fixer un point. Un mouvement lent des paupières et des yeux qui fixent un point peuvent indiquer une maladie de Graves-Basedow.

Le médecin peut aussi rechercher d’autres signes pouvant indiquer une hyperthyroïdie, comme une augmentation du rythme cardiaque ou de la pression artérielle, des tremblements et un gonflement ou une sensibilité de la thyroïde dans le cou.