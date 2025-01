Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Ce que le médecin découvre d’après les antécédents médicaux et l’examen clinique de la personne suggère souvent une cause du larmoiement et les examens à réaliser (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques du larmoiement).

Le médecin demande à la personne si elle souffre de

Démangeaisons, rhinorrhée ou crises d’éternuements (surtout après exposition à un allergène potentiel)

Irritation, rougeur ou douleur des yeux

Douleur ou gêne dues à un gonflement ou à une rougeur près du coin interne de l’œil

Autres symptômes (par exemple, céphalées, toux, fièvre ou éruption cutanée)

Si la personne est atteinte d’une infection, a subi des blessures, des brûlures, une radiothérapie ou des interventions chirurgicales aux yeux, au nez ou aux sinus

Si la personne prend un médicament pouvant provoquer des larmoiements (comme des médicaments de chimiothérapie ou des collyres contenant de l’échothiophate, de l’épinéphrine ou de la pilocarpine)

Le médecin réalise ensuite un examen clinique. L’examen clinique est axé sur le visage, en particulier les yeux et le nez. Les médecins recherchent la présence de larmes sur la joue, ce qui suggère une obstruction le long de la voie d’écoulement des larmes. Cependant, les signes d’une cause spécifique peuvent être absents. Le médecin examine les paupières, les points lacrymaux et la zone des coins internes des yeux. Il examine également la surface de l’œil avec une lampe à fente (instrument à fort grossissement). Le nez est examiné pour y déceler une congestion, une obstruction, du pus, un écoulement et un saignement.