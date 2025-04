Pour la dénutrition ou la consommation d’alcool, suppléments vitaminiques et abstention d’alcool

Traitement des causes médicamenteuses ou toxiques (par exemple, médicaments chélateurs pour le plomb ou hémodialyse et fomépizole pour l’éthylène glycol ou le méthanol)

Aides visuelles pour malvoyants

Si l’alcool ou une dénutrition est la cause d’une neuropathie optique, la personne doit arrêter la consommation d’alcool, suivre un régime bien équilibré et prendre des compléments de vitamines qui incluent les folates et les vitamines B. Si la cause est une carence en vitamine B12, le traitement par compléments alimentaires ne suffit pas. En général, un apport en vitamine B12 par injections est nécessaire pour pallier une carence en vitamine B12.

Les personnes atteintes d’une neuropathie optique toxique doivent éviter l’alcool et d’autres produits chimiques, médicaments ou drogues qui peuvent être toxiques. Si le plomb est la cause de la neuropathie optique toxique, les médicaments chélateurs (tels que le succimère ou le dimercaprol) facilitent son élimination. Si l’empoisonnement à l’éthylène glycol ou au méthanol en est la cause, le traitement rapide par (tels que le succimère ou le dimercaprol) facilitent son élimination. Si l’empoisonnement à l’éthylène glycol ou au méthanol en est la cause, le traitement rapide parhémodialyse pour éliminer ces toxines et l’antidote fomépizole peuvent aider. L’alcool éthylique (parfois appelé éthanol, alcool de grain ou simplement alcool) peut également aider en diminuant la conversion de la toxine (éthylène glycol ou méthanol) en un sous-produit nocif.

Des loupes, des appareils à gros caractères et des montres à synthèse vocale (aides visuelles pour malvoyants) peuvent aider à s’adapter à la perte de la vision.