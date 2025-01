Maladies héréditaires du nerf optique

Dans l’atrophie optique dominante, la perte de la vision débute souvent avant l’âge de 10 ans, mais elle peut survenir plus tard. La perte de la vision est très progressive, sur des années, voire des décennies. Dans de rares cas, les personnes peuvent également souffrir de nystagmus (mouvement saccadé et rapide des yeux dans une direction, en alternance avec un lent retour à la position normale), de perte auditive, ou des deux. Les personnes ont également du mal à faire la différence entre des nuances de bleu et de jaune.

Dans la neuropathie optique héréditaire de Leber, la perte de la vision débute généralement entre l’âge de 15 et 35 ans. La perte de la vision est assez rapide, allant de quelques semaines à quelques mois. Dans de rares cas, les personnes ont une conduction anormale du cœur ou une fonction anormale du système nerveux.