Causes de la neuropathie optique compressive

Il existe un certain nombre de causes de neuropathie optique compressive, qui vont de celles qui affectent directement l’orbite (comme les tumeurs orbitaires), à celles qui proviennent du cerveau (comme les tumeurs hypophysaires) et celles qui sont causées par une inflammation (comme les pseudo-tumeurs orbitaires) ou d’autres maladies (comme la maladie thyroïdienne de l’œil).