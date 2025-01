Présentation des troubles liés à l’usage de substances

Les médicaments et autres substances font partie intégrante de la vie de tous les jours de beaucoup de personnes, qu’elles soient utilisées à des fins médicales légales, comme une habitude (la caféine par exemple) ou à des fins récréatives (voir le tableau Substances ayant des usages médicaux et récréatifs).

Des troubles liés à l’usage de substances ou à un abus de substances peuvent survenir lorsque des drogues qui activent directement le système de récompense du cerveau sont prises pour les sensations de plaisir qu’elles induisent. Les sensations de plaisir varient selon la drogue. Les drogues sont divisées en 10 classes différentes basées sur les différents effets qu’elles produisent dans l’organisme :

Des troubles liés à l’usage de substances peuvent se développer qu’une substance soit légale ou non, qu’elle soit socialement acceptable ou non, ou qu’elle ait un usage médical accepté ou non (avec ou sans ordonnance). Des détails sur les substances spécifiques et leurs effets sont abordés dans un autre chapitre du MANUEL.

Dans les discussions sur l’usage de substances réglementées et de drogues, le terme « stupéfiants » est souvent utilisé. Ce terme fait référence aux drogues qui entraînent une perte de sensation, un sentiment d’engourdissement et une somnolence, tout particulièrement les opioïdes (médicaments se liant aux récepteurs opioïdes des cellules). Cependant, le terme « stupéfiants » est également utilisé dans un sens plus large (et inapproprié) pour inclure toute substance illégale ou utilisée de façon illégitime.

Tableau Drogues utilisées à la fois à des fins médicales et pour des usages illicites Tableau

Les troubles liés à l’usage de substances impliquent généralement des schémas comportementaux dans lesquels les personnes continuent à prendre une substance malgré les problèmes causés par son usage. Des manifestations physiologiques sont également possibles, notamment des modifications des circuits cérébraux. Les termes courants « addiction », « abus » et « dépendance » sont définis de manière trop vague et variable pour être très utiles dans le diagnostic systématique ; « trouble lié à l’usage de substances » est plus complet et comporte moins de connotations négatives.

Les substances appartenant à ces 10 classes varient selon leur potentiel à causer un trouble lié à leur usage. Ce potentiel est appelé susceptibilité à la dépendance et dépend d’une association de facteurs, notamment :

Manière dont est utilisée la substance

Niveau de stimulation de la substance sur le système de récompense du cerveau

Rapidité d’action de la substance

Capacité de la substance à induire la tolérance et/ou des symptômes de sevrage

Substances classées La Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act (Loi relative au contrôle et à la prévention de l’usage abusif de drogues, également surnommée Controlled Substances Act) a été instaurée aux États-Unis en 1970 et modifiée au cours des années pour réglementer la fabrication et la commercialisation de certaines classes de médicaments, ou substances réglementées (voir le tableau Quelques exemples de substances réglementées). Les substances réglementées sont divisées en 5 tableaux (ou classes) selon leur potentiel à entraîner une dépendance, leur niveau d’acceptation pour l’usage médical, ainsi que leur sécurité lorsqu’elles sont utilisées sous surveillance médicale. Les substances du tableau I sont considérées comme étant les plus dangereuses et font donc l’objet des contrôles les plus stricts. Les substances du tableau V sont considérées comme étant les moins dangereuses et sont donc facilement accessibles. Les tableaux nationaux et fédéraux peuvent être différents (voir également Tableaux de substances de la US Drug Enforcement Administration [Service américain chargé de la mise en application de la loi sur les stupéfiants]). Tableau Quelques exemples de substances réglementées Tableau