Présentation des troubles de l’humeur

Les troubles de l’humeur sont des affections mentales qui se traduisent par de longues périodes de tristesse excessive (dépression), d’exaltation excessive (manie), ou les deux. Dépression et manie constituent les deux extrêmes des troubles de l’humeur.

La tristesse et la joie font partie de la vie quotidienne et diffèrent des problèmes émotionnels sévères diagnostiqués comme la dépression et la manie dont souffrent les personnes atteintes de troubles de l’humeur.

La tristesse est une réponse naturelle à une perte, un échec, une déception, un traumatisme ou une catastrophe. La peine ou le deuil constituent les réactions normales les plus fréquentes à une perte ou une séparation, telles que le décès d’une personne aimée, un divorce ou une déception amoureuse. Le deuil et la perte n’entraînent généralement pas de dépression prolongée et handicapante, sauf chez les personnes prédisposées aux troubles de l’humeur. Chez certaines personnes, la perte d’un être cher provoque une dépression plus persistante et invalidante, appelée trouble de deuil prolongé.

Le bonheur, l’exaltation ou la joie sont des émotions que les personnes ressentent lorsqu’elles se sentent positives à propos de quelque chose. La manie est un état d’humeur anormal qui peut être ressenti comme de la joie pour une personne qui souffre d’un trouble de l’humeur et qui se trouve en plein épisode maniaque. Elle est généralement associée à des périodes d’excitation excessive, d’hyperactivité et d’impulsivité. Au cours d’un épisode maniaque, les personnes peuvent ressentir un besoin de sommeil réduit, une estime de soi exacerbée ou un sentiment de grandeur, une accélération des pensées, une rapidité d’élocution, une inattention et avoir des conduites à risque. La manie est significativement différente d’une plage normale d’émotions et peut entraîner une altération du fonctionnement et des relations.

Un trouble de l’humeur est diagnostiqué lorsque la tristesse ou l’exaltation est plus intense qu’à la normale, s’accompagne de certains autres symptômes et altère la capacité à fonctionner physiquement, socialement et au travail.

Lorsque la personne présente uniquement les symptômes de la dépression, le terme médical est trouble unipolaire, qui peut décrire plusieurs troubles :

Trouble dépressif majeur

Trouble dépressif persistant

Trouble dysphorique prémenstruel

Trouble dépressif induit par des substances/médicaments

Les troubles bipolaires, qui impliquent une alternance d’épisodes de dépression et de manie ou d’hypomanie (forme moins sévère de manie), constituent une autre catégorie de trouble de l’humeur. Une manie sans dépression (ou manie unipolaire) est très rare.

Environ 30 % des personnes qui consultent un médecin signalent la dépression dans leurs symptômes. Mais en réalité moins de 10 % sont atteints de dépression sévère. Près de 4 % de la population américaine souffrent de trouble bipolaire.

Les troubles de l’humeur peuvent aussi survenir chez les enfants et les adolescents.

Les troubles de l’humeur, en particulier ceux qui se manifestent par de la dépression, augmentent le risque d’autres problèmes, comme l’incapacité à accomplir des activités quotidiennes et à entretenir des relations personnelles, la perte d’appétit, l’anxiété extrême et le trouble alcoolique. Le plus préoccupant est que parmi les personnes atteintes de dépression non traitée, 15 % mettent fin à leurs jours en se suicidant.