L’automutilation non suicidaire désigne le fait de se faire du mal volontairement, sans essayer de se tuer. Par exemple, si une personne se coupe la peau pour se faire du mal mais pas pour se tuer, on appelle cela de l’automutilation non suicidaire ; il ne s’agit pas d’une tentative de suicide. Les exemples les plus fréquents d’automutilation non suicidaire sont les suivants :

Couper ou piquer la peau avec un objet pointu (par exemple, un couteau, une lame de rasoir, une aiguille)

Brûler la peau (généralement avec une cigarette)

L’automutilation non suicidaire :

Commence généralement au début de l’adolescence et s’arrête avant le début de l’âge adulte

Touche autant les garçons que les filles

Est plus fréquente chez les personnes ayant une personnalité borderline, des troubles des conduites alimentaires ou des problèmes d’addiction

Est souvent réalisée sur des parties du corps visibles, telles que les avant-bras

L’automutilation non suicidaire doit être prise au sérieux. Les personnes qui se blessent intentionnellement sont susceptibles de le refaire et risquent davantage de tenter de se suicider ou d’y parvenir.

Aux États-Unis, appelez ou envoyez un SMS au 988 pour être mis(e) en relation avec un conseiller formé du 988 Suicide & Crisis Lifeline (Service national américain d’assistance pour la prévention du suicide) (ou chattez en ligne sur 988lifeline.org) si :

Vous (ou une personne que vous connaissez) avez besoin de soutien pour une crise suicidaire, de santé mentale ou d’usage de substances

Le 988 est gratuit, confidentiel et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez la possibilité de rester anonyme si vous le souhaitez. Un conseiller de crise formé apporte son soutien et partage des ressources, si nécessaire.

Le 988 Suicide & Crisis Lifeline propose des services d’appel de crise en direct en anglais et en espagnol et utilise des services de traduction pour plus de 250 autres langues. Les SMS et le chat sont actuellement uniquement disponibles en anglais.