Présentation des troubles anxieux

L’anxiété est un sentiment de nervosité, d’inquiétude ou de malaise qui fait partie de l’expérience humaine normale. Elle est également présente dans de nombreuses affections mentales, y compris le trouble anxieux généralisé, le trouble panique et les phobies. Bien que chacun de ces troubles soit différent, ils se caractérisent tous par une souffrance et un dysfonctionnement spécifiquement liés à l’anxiété et la peur.

Lorsque les personnes souffrent d’anxiété, elles présentent souvent également des symptômes physiques, y compris un essoufflement, des vertiges, des sueurs, une accélération du rythme cardiaque et/ou des tremblements.

Les troubles anxieux altèrent souvent considérablement le comportement des personnes atteintes dans leur vie quotidienne, notamment en les forçant à éviter certaines activités et situations.

Ces troubles sont diagnostiqués à l’aide de critères médicaux standards.

Des médicaments et/ou une psychothérapie peuvent aider de manière importante la plupart des personnes atteintes de troubles anxieux.

L’anxiété est une réponse normale à une menace ou à un stress psychologique. L’anxiété normale prend ses racines dans la peur et représente une importante fonction de survie. Lorsqu’une personne doit affronter une situation dangereuse, l’anxiété déclenche une réponse dite de « lutte ou de fuite ». Toute une série de changements physiologiques est associée à cette réponse, telle qu’une augmentation du flux sanguin vers le cœur et les muscles afin de fournir l’énergie et la force nécessaires à l’organisme pour faire face à la situation dangereuse, comme fuir devant un animal agressif ou se battre contre un agresseur. L’anxiété peut aider une personne à s’adapter à des facteurs de stress plus ordinaires en l’incitant à se préparer, à s’entraîner et à répéter. Elle peut même inciter une personne à approcher les situations potentiellement dangereuses avec une prudence appropriée.

Cependant, l’anxiété est considérée comme un trouble lorsqu’elle

Survient à des moments inappropriés

Survient fréquemment

Est si intense et dure si longtemps qu’elle perturbe les activités normales d’une personne (c’est-à-dire qu’elle entraîne un comportement inadapté)

Les troubles anxieux sont plus fréquents que toutes les autres catégories de troubles mentaux et affectent environ un tiers des adultes aux États-Unis à un moment ou à un autre de leur vie. L’anxiété aiguë peut persister pendant des années et finir par sembler normale pour la personne anxieuse. Pour cette raison et d’autres, les troubles anxieux restent souvent non diagnostiqués ou non traités. Ils peuvent également être associés à des pensées suicidaires et à des tentatives de suicide.

Il existe de nombreux troubles anxieux :

La plupart de ces troubles se développent à l’âge adulte, mais l’anxiété de séparation et le mutisme sélectif débutent généralement au cours de l’enfance. Les médecins examinent également les personnes qui présentent une anxiété sévère pour le trouble anxieux induit par des substances/médicaments et l’anxiété due à une autre affection médicale.

Les autres troubles qui se manifestent souvent par une anxiété importante comprennent l’état de stress aigu, les troubles de l’adaptation et le trouble de stress post-traumatique (TSPT). Ces troubles sont provoqués par des expériences traumatiques ou stressantes (voir Présentation des troubles associés à un traumatisme ou au stress).

Les troubles anxieux ont tendance à survenir en concomitance avec d’autres affections médicales et mentales :

Comment l’anxiété affecte la performance

Causes des troubles anxieux On ne connaît pas parfaitement les causes des troubles anxieux mais les facteurs suivants pourraient être impliqués : Environnement (comme avoir vécu un événement ou un stress traumatique)

Facteurs génétiques (y compris des antécédents familiaux d’un trouble anxieux)

Affection physique (par exemple, thyroïde hyperactive, insuffisance cardiaque)

Médicaments, drogues ou autres substances (par exemple, caféine, corticoïdes, cocaïne) Un trouble anxieux peut être déclenché par des stress environnementaux tels que la rupture d’une relation importante ou l’exposition à une catastrophe ayant mis sa vie en danger. Cependant, de nombreuses personnes développent un trouble anxieux en l’absence de tout déclencheur identifiable. Lorsqu’une personne réagit fortement à des facteurs de stress ou lorsqu’elle est dépassée par les événements, un trouble anxieux peut apparaître. Par exemple, certaines personnes trouvent exaltant le fait de parler devant un groupe. Mais d’autres le craignent, devenant anxieuses et présentant des symptômes tels que de la transpiration, de la peur, une accélération du rythme cardiaque ou des tremblements. Certaines personnes peuvent éviter de parler, même devant un petit groupe. L’anxiété présente souvent un caractère familial. Selon les médecins, cette tendance peut être en partie héréditaire, mais en partie probablement acquise en vivant avec des personnes anxieuses. Le saviez-vous ?

Symptômes des troubles anxieux L’anxiété peut survenir soudainement, comme dans le cas d’une crise de panique, ou progressivement sur plusieurs minutes, heures ou jours. La durée de l’anxiété peut varier de quelques secondes à des années. L’intensité du trouble peut varier d’un sentiment d’appréhension à peine perceptible à une véritable crise de panique susceptible d’induire un essoufflement, des vertiges, une accélération du rythme cardiaque ainsi que des tremblements. Les troubles anxieux peuvent induire de nombreux symptômes physiques, notamment : Nausées, vomissements, diarrhée

Essoufflement, suffocation

Vertiges, évanouissements, sueurs, bouffées de chaleur et de froid

Palpitations, accélération du rythme cardiaque

Tension musculaire, douleur ou oppression thoracique Il peut être utile que la personne tienne un journal détaillé de ses paniques ou de ses inquiétudes afin de noter les descriptions des symptômes et les facteurs qui y sont associés (jour, heure, causes connues de l’anxiété). Il peut être difficile de se souvenir des détails à signaler au médecin après les faits. Les stratégies thérapeutiques les plus efficaces dépendent souvent des détails spécifiques. Un trouble anxieux peut entraîner une telle souffrance et perturber tellement la vie d’une personne qu’il peut conduire à une dépression. Les personnes présentant un trouble anxieux (à l’exception de certaines phobies très spécifiques, telles que la peur des araignées) présentent un risque de dépression au moins deux fois supérieur aux autres. Parfois, les personnes souffrent d’abord de dépression, puis développent un trouble anxieux plus tard. Les personnes peuvent essayer de traiter leur anxiété en consommant de l’alcool ou des drogues, et développer un trouble lié à l’usage de substances.

Diagnostic des troubles anxieux Examen clinique, sur la base de critères standards du diagnostic psychiatrique Il est parfois compliqué de décider quand l’anxiété est suffisamment sévère pour être considérée comme un trouble. La capacité à tolérer l’anxiété varie selon les personnes et il est parfois difficile de déterminer ce qui constitue une anxiété anormale. Les médecins utilisent généralement les critères spécifiques établis qui suivent : L’anxiété est source d’une grande souffrance.

L’anxiété gêne le fonctionnement de la personne.

L’anxiété est de longue durée ou récurrente. Les médecins recherchent d’autres troubles susceptibles de provoquer l’anxiété, comme une dépression ou un trouble du sommeil. Les médecins demandent également si des membres de la famille ont eu des symptômes similaires, car les troubles anxieux ont tendance à être héréditaires. Les médecins pratiquent un examen clinique. Il peut réaliser des analyses de sang ou autres afin de rechercher d’autres troubles médicaux à l’origine de l’anxiété.

Traitement des troubles anxieux Traitement de la cause, si une affection médicale est découverte

Études

Techniques de relaxation

Psychothérapie

Médicaments Un diagnostic précis est important car le traitement varie en fonction du trouble anxieux. Il convient également de distinguer les troubles anxieux de l’anxiété observée dans de nombreuses autres maladies mentales, nécessitant des approches thérapeutiques différentes. Si la cause de l’anxiété est une autre pathologie ou un médicament, les médecins essaient de corriger la cause. L’anxiété doit s’atténuer après le traitement du trouble physique ou lorsque le médicament en cause a été arrêté depuis suffisamment longtemps pour que les symptômes de sevrage disparaissent. Si elle persiste, on a recours à des médicaments anxiolytiques ou à une psychothérapie (comme une thérapie comportementale). De nombreuses personnes atteintes de troubles anxieux s’automédiquent avec des substances telles que l’alcool, la marijuana et les benzodiazépines (anxiolytiques). Non seulement elles peuvent être gênées d’admettre cela à leur médecin, mais elles peuvent également être réticentes à abandonner ces substances jusqu’à ce que leur médecin propose une alternative viable. L’automédication de cette manière est dangereuse et peut entraîner un cercle vicieux d’anxiété récurrente après la consommation, suivie d’un besoin urgent d’automédication encore et encore. Si un trouble anxieux est diagnostiqué, des médicaments ou une psychothérapie (comme une thérapie comportementale), seuls ou en association, permettent de soulager considérablement la souffrance et les dysfonctionnements de la plupart des personnes. Différents types de psychothérapies peuvent être utilisés, comme la thérapie cognitivo-comportementale, la réduction du stress basée sur la pleine conscience, l’hypnose et la psychothérapie de soutien. Des benzodiazépines (comme le diazépam) sont fréquemment prescrites. Pour beaucoup, les antidépresseurs, tels que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), sont aussi efficaces pour les troubles de l’anxiété que pour la dépression. Tous les troubles anxieux peuvent survenir en concomitance avec d’autres affections mentales. Les médecins doivent traiter toutes les affections liées à l’anxiété. Par exemple, les troubles de l’anxiété accompagnent souvent le trouble d’alcoolisme. Traiter le trouble d’alcoolisme sans traiter l’anxiété a peu de chance d’être efficace puisque la personne se sert peut-être de l’alcool pour réduire son anxiété. D’autre part, traiter l’anxiété sans s’attaquer au trouble d’alcoolisme peut s’avérer inefficace, car les changements quotidiens dans la quantité d’alcool dans le sang peuvent faire fluctuer le taux d’anxiété. Tableau Médicaments utilisés pour traiter les troubles anxieux Tableau