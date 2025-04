Transplantation de l’intestin grêle

L’intestin grêle peut être greffé seul ou avec d’autres organes (foie, estomac et/ou pancréas). Ces procédures peuvent être très compliquées.

Le chirurgien retire la partie atteinte de l’intestin grêle du receveur et la remplace par un morceau sain de l’intestin grêle du donneur. Les vaisseaux sanguins du receveur et ceux du greffon sont raccordés et l’intestin du donneur est raccordé au tube digestif du receveur.

Une partie de l’intestin grêle greffé est raccordée à une ouverture pratiquée au travers de l’abdomen jusqu’à la peau (iléostomie). Cette ouverture permet aux médecins de surveiller le fonctionnement de la greffe et de vérifier qu’il n’y a pas de problème. Généralement, l’ouverture peut être refermée après un certain temps. Les déchets de l’organisme passent à travers l’iléostomie et se vident dans une poche.