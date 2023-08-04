Martin Hertl, MD, PhD
Spécialités et expertise
- Organ transplantation, Hepatobiliary surgery, Cancer surgery, Vascular access surgery
Études
- Medical School: Medical Faculty, University of Hamburg, Hamburg, Germany
- Residency: Surgery, University Hospital Eppendorf, Hamburg, Germany
- Residency: Transplant Surgery, University Clinic, Essen, Germany
- Fellowship: Surgery, University of Toronto Hospitals, Toronto, Canada
- Doctorate: Universitat-Gesamthochschule, Essen, Germany
Sélectionner les prix, accomplissements et publications
- Fellow, American College of Surgeons
- Over 100 articles in peer-reviewed journals
Chapitres des Manuels et commentaires