MSD Le Manuel MSD Version pour le grand public
Martin Hertl, MD, PhD

Spécialités et expertise

  • Organ transplantation, Hepatobiliary surgery, Cancer surgery, Vascular access surgery

Affiliations

Études

  • Medical School: Medical Faculty, University of Hamburg, Hamburg, Germany
  • Residency: Surgery, University Hospital Eppendorf, Hamburg, Germany
  • Residency: Transplant Surgery, University Clinic, Essen, Germany
  • Fellowship: Surgery, University of Toronto Hospitals, Toronto, Canada
  • Doctorate: Universitat-Gesamthochschule, Essen, Germany

Sélectionner les prix, accomplissements et publications

  • Fellow, American College of Surgeons
  • Over 100 articles in peer-reviewed journals

Chapitres des Manuels et commentaires