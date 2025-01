Présentation de la transplantation

On recherche chez le donneur d’éventuels cancers ou infections, susceptibles d’être transmis au cours de la transplantation. Le médecin recherche chez le donneur un éventuel cancer en examinant attentivement ses antécédents médicaux et en inspectant soigneusement l’organe dans la salle d’opération, au moment de son prélèvement. Un organe atteint de cancer n’est évidemment pas utilisé pour être transplanté. La décision d’utiliser ou non les organes d’un donneur ayant préalablement souffert d’un cancer sur un autre organe se fonde sur la probabilité selon laquelle des cellules cancéreuses sont toujours présentes ou se sont propagées à l’organe transplanté.

La plupart des infections bactériennes sont évidentes pour le médecin en fonction de l’état de santé général du donneur et ont souvent été diagnostiquées et traitées même avant la décision de réaliser le don. Si le traitement a été adéquat, la transplantation d’organe ne présente pas de danger, même si on peut administrer un traitement antibiotique complémentaire au receveur.

Afin de prévenir la transmission d’infections virales, qui ne sont souvent pas aussi évidentes, le médecin analyse généralement le sang du donneur à la recherche de certaines infections virales. Il s’agit de celles causées par le cytomégalovirus (CMV), le virus d’Epstein-Barr (EBV), les virus de l’hépatite B et C, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou le virus T-lymphotrope humain (VTLH). Certaines infections virales chez le donneur, telles qu’une infection par le VIH, empêchent la réalisation de la transplantation, à moins que l’infection ne puisse être contrôlée. D’autres infections virales, telles que celles par le CMV ou l’EBV, et plus récemment l’hépatite C, n’empêchent pas la transplantation, mais le receveur doit ensuite prendre des médicaments antiviraux.

En plus d’une évaluation complète de la santé physique, les donneurs vivants font également l’objet d’une évaluation psychosociale complète afin d’identifier tout problème de santé mentale, tout tabagisme passé et actuel, toute consommation d’alcool ou de substances, la capacité à comprendre les risques du don et à fournir un consentement éclairé sans contrainte, et si les personnes disposent des ressources et d’un soutien suffisants pendant la récupération.